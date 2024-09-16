Meteoroloji yeni haritayı paylaştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar beklenirken vatandaşlar olası taşkınlara karşı uyarıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de bugün hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde’nin güneyi ve Kayseri’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ VE GÜNEY EGE HARİCİNDE YURTTA SONBAHAR HAVASI VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bugün kuvvetli yağış beklenen illeri açıklayarak bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şen’in açıklamaları şöyle; Bugün pazartesi önemli yağış Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, sabah ve öğlen Sinop, Samsun, Giresun arasında kuvvetli, Öğleden sonra ve akşam Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli taşkına neden olabilir. Sıcaklık Kuzey ve iç kesimleri ile GAB da 2 ila 6 derece azalacak.

İstanbul bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere avrupa yakası hafif sağanak yağışlı 27 C, Antalya 31, İzmir 30, Ankara 26 C.

Akdeniz ve Güney Ege haricinde yurtta Sonbahar havası var. Eylül’ün son haftasında yurtta bir hafta yaz havasını tekrar yaşayabiliriz.