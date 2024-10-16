Son dakika… Meteoroloji yarın için uyardı! Sıcaklık 12 derece düşecek, 4 kentte kar alarmı

Meteoroloji peş peşe yarın için uyarıda bulundu. Güneşli günler geride kaldı kar, sağanak ve soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar 6 ila 12 derece arasında düşecek. 4 kent için kar uyarısı yapıldı. İşte bu gece başlayacak olan ve yarın itibarı ile tüm yurdu etkisi altına alacak olan soğuk ve karlı hava durumunun detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIĞININ 4 İLA 7 DERECE AZALMASI BEKLENİYOR

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığının perşembeden itibaren 4 ila 7 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 4 ila 7 derece azalması öngörülüyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi, soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin de görülmesi bekleniyor.

Yağış ve kuvvetli rüzgarla gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi isteniyor.

Hafta başına kadar bazı illerde beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

“İstanbul 9-15, Kocaeli 8-15, Sakarya 8-16, Yalova 9-17, Edirne 7-15, Kırklareli 6-14 ve Tekirdağ 7-15 derece.”

SICAKLIKLARDA KESKİN DÜŞÜŞ

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim Perşembe gününden itibaren Batı Akdeniz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerdeki soğuk havanın ve sahil kesimlerdeki kuzeyli kuvvetli rüzgarın etkisini hafta başına kadar sürdürmesi tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sahil kesimlerdeki kuvvetli kuzey rüzgarlar ile iç kesimlerdeki zirai don riskine karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki hafta başına kadar bölge merkezlerinde beklenen en yüksek ve düşük hava sıcaklıkları ise şöyle; Antalya 25 / 16, Isparta 16 / 2, Burdur 18 / 1 derece.

4 KETN İÇİN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün kuzey bölgelerde rüzgar kuzeye dönüyor. Güneşli günler geride kaldı yağış kuzey ve doğu bölgelerde başlıyor. Yarın ve hafta sonu Karadeniz iç ve doğu Anadolu’da KAR yağışı görülebilecek. Sıcaklıklar bu akşamdan itibaren güney ve batıda 4-5 iç ve doğuda 7-8 derece düşecek

İstanbul hakkında da konuşan Prof. Dr. Şen, “İstanbul bugün aralıklı yağmurlu 21C. Yağmur kuvvetli değil hafta sonuna kadar devam edecek yarın 16 derece. İzmir 28 yarın 24 C. Ankara 23 yarın yağmurlu 14 C. Marmara ve Kuzey Ege de rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Cuma günü Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan’da kar yağışı görülecek”

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren oluşan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü. Etkili olan sis çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Boğaz hattının çift yönlü olarak gemi trafiğine kapandığı öğrenildi.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Anadolu yakasından ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi de düştü.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde, gece saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29