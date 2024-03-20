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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi

Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Mart 2024 - 18:27

Faizsiz kredi veren bankalar 2024 listesi yayımlandı. Müşteri kazanabilmek adına bankalar 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi kampanyası düzenledi.

Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 1

Sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu. Faizsiz kredi kampanyaları ise ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin dikkatini çekti. Bankalar yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi ve faizsiz nakit avans imkanı sunuyor. İşte 9 bankanın 0 faizli kredi kampanyası…

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 2

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 3

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 4

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 5

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 6

9 bankadan sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyaları şöyle:

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 Ay
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 7

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 8

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 30.000 TL’ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı 10.000 TL
Vade: 6
Faiz oranı: 0%
Aylık taksit tutarı: 1666,67 TL
Tahsis ücreti:0 TL

20.000 TL’ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans’tan 3 ay taksitle yararlanılabilir.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 9

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere özel İşCep’ten İş Bankalı olanlara 30.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuluyor.

2-3 (dahil) aydan farklı vadelerde ve 30.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacaktır.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 10

DENİZBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı:20,000 TL
Vade: 6
Faiz oranı: 0.00
Aylık taksit tutarı: 3,333.33 TL
Kredi tahsis ücreti: 100.00

%0 faizli 10.000 TL’ye varan taksitli nakit kampanyaları bulunuyor.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 11

CEPTETEB

Yeni müşterilere özel mobil üzerinden yapılacak başvurularda geçerli olup, %0’dan başlayan faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vade ile sigortalı olma koşulu ve Findeks notunun 1879 ve üzerinde olan yeni müşterilerimiz için geçerlidir.

Kredi tutarı: 20.000 TL
Vade: 6
Faiz oranı: 0,00%
Aylık taksit tutarı: 3334,00 TL
Kredi tahsis ücreti: 115,00

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 12

AKBANK

Yeni müşterilere özel mobilden Akbanklı olanlara toplam 30.000 TL’ye varan %0 faiz imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Faiz oranı: %0
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL
Tahsis ücreti: 57,5

Yüzde sıfır faizli 20.000 TL taksitli avans imkanı. 20.000 TL’ye kadar ve 2-3 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 13

ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)

Yeni müşterilere özel %0’dan başlayan faiz ile ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Faiz tutarı: 0,00%
Aylık taksit tutarı: 1666,67 TL
Tahsis ücreti: 0 TL

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi - Sayfa 14

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000TL
Vade:6
Faiz oranı: 0%.

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Herkese 30 bin TL faizsiz kredi fırsatı! 9 banka yarışa girdi
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