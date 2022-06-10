Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Meteoroloji Uyardı Cumartesiden İtibaren Sıcaklık Düşecek Yağışlar Geliyor!

Meteoroloji Uyardı Cumartesiden İtibaren Sıcaklık Düşecek Yağışlar Geliyor!
2 views
10 Haziran 2022 - 12:16

Meteoroloji’den yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısı geldi. Gelecek hafta başından itibaren de yağışlar kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edecek

Meteoroloji’den yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmeye göre yurtta etkili olan yağışların devam edeceği, cumartesi gününden itibaren de yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredileceği tahmin ediliyor.

Ads by Kiosked
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre mevcut yağışların devamında, cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine girileceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de beklenen hava durumu şöyle aktarıldı:

10.06.2022 Cuma: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Uşak, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana’nın kuzey ilçeleri ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çorum, Bolu’nun doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11.06.2022 Cumartesi: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

12.06.2022 Pazar: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Ads by Kiosked
Gelecek hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan’dan Türkiye’ye Türkçe Yanıt!Yunanistan’dan Türkiye’ye Türkçe Yanıt!
Erdoğan’dan AKP’li Vekillerin Telefonuna Çıkmayan Bakanlara FırçaErdoğan’dan AKP’li Vekillerin Telefonuna Çıkmayan Bakanlara Fırça
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
Abant Gölü ve çevresi ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı…Abant Gölü ve çevresi ile ilgili flaş karar! Resmi Gazete’de yayımlandı…
‘Kirada çifte kontrat dönemi’ uyarısı! ‘Kavgalar başlayacak…’‘Kirada çifte kontrat dönemi’ uyarısı! ‘Kavgalar başlayacak…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müzik dünyasına adım attı! Merve Boluğur’dan ‘erotik’ şarkı bombası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anadolu’nun Metaverse Açılan Kapısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen ev halini paylaştı! Süper minili poza ‘üşüteceksin’ yorumu yağdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Astro’dan sanat dünyası ile ilgili bomba açıklamalar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meşhur hırkayı Yasmin Erbil de giydi! Sütyensiz paylaşımı sosyal medyayı yıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor! İşte şoke eden ayrılığın sebebi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji Uyardı Cumartesiden İtibaren Sıcaklık Düşecek Yağışlar Geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’dan Türkiye’ye Türkçe Yanıt!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan AKP’li Vekillerin Telefonuna Çıkmayan Bakanlara Fırça
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduHaziran 10, 2022-9:39 am
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına acil uyarı!Haziran 9, 2022-11:55 am
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Haziran 9, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 9, 2022-9:59 am
5 soruda kira düzenlemesiHaziran 9, 2022-9:28 am
Gram altın kritik seviyeyi aştı!Haziran 8, 2022-11:01 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !