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YSK seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı!

YSK seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mayıs 2023 - 12:10
14 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesi geri sayım sürerken seçim detayları da belli olmaya başladı. YSK, seçim günü uygulanacak yasakları açıkladı.
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