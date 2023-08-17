İslam Memiş dolar ve gram altının patlayacağı tarihi açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar için eylül ayına dikkat dedi, euroyu adres gösterdi. Borsada kar satışlarının olacağını belirten Memiş, alım fırsatı zamanını açıkladı. Memiş, gram altın içini ise “Bin 700 liranın altı alım fırsatı sunduğu gibi kalıcı olmayacağını anımsatmak isterim” ifadesini kullandı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar için eylül ayına dikkat dedi, euroyu adres gösterdi. Borsada kar satışlarının olacağını belirten Memiş, alım fırsatı zamanını açıkladı.

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Memiş, gram altın içini ise “Bin 700 liranın altı alım fırsatı sunduğu gibi kalıcı olmayacağını anımsatmak isterim” ifadesini kullandı.

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Bu hafta eline yeni dolar geçenler ile borsada kâr satışı yapacaklar bana göre şanslı.

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Çünkü dolar karşısındaki varlıklar parite üzerinden alım fırsatı sunarken, borsa da kâr satışı yapanlar euro veya altında bekleyebilir. Bu hafta veri açısından sakin bir hafta ve stressiz.

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Yatırımcı bu hafta hangi bant aralıklarını takip etmeli?

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BORSA Geçen haftayı yüzde 3,67’lik yükselişle 7 bin 714 puandan tamamlamıştı. Riskli bölgede! 7 bin 450-7 bin 750 puan aralığı önemli.

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Destek seviyesinin altına çekilirse (ki büyük yatırımcılar bahane arıyor) 6 bin 950 puan seviyesi gündeme gelebilir. 7 bin 750 puanın geçilmesi durumunda 7 bin 900-8 bin 250 puan direnç konumunda.

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Dolar/TL’yi takip etmeli. Dolar nereye borsa oraya. Bu hafta kâr satışı bekliyorum. Alım fırsatı olarak görürüm.

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DOLAR/TL Resmi kur 26,96 lira, serbest piyasa 27,05 lira. Resmi kur tarafında 26,80-27,20 lira, serbest piyasalarda 26,90-27,50 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyorum.

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Geri çekilmelerin ağustos için kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Ancak eylüle dikkat! Daha önce yazdığım nedenler geçerliliğini koruyor.

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EURO/TL Resmi kur 29,61 lira, serbest piyasa 29,60 lira. Parite gerilediğinden resmi kur ile serbest piyasa arasında farklılık yok. Yani, değerinde olduğunu söyleyebilirim. Bugün TL ile döviz almayı düşünsem euro derdim.

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EUR/USD PARİTESİ 1,0946 seviyesinden kapanış yapmıştı. 1,0850-1,10 aralığı geçerliliğini korumakta. Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak isteyenlerin değerlendireceği fiyatlamalar olduğunu düşünüyorum. Yıl sonu hedefim 1,15.

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ONS ALTIN (XAU/USD) Geçen hafta bin 930 dolar denemesi yapsa da bin 914 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Baskılanma süreci devam ettiğinden bin 905-bin 935 dolar aralığı önemli.

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Bin 905 doların altına sarkarsa bin 890 dolar, bin 930 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa bin 960 dolar seviyeleri hedef konumunda. Karışık dar bant aralığında.

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Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak isteyenlere güzel fırsatlar. HÜLYA’NIN DÜNYA UMURUNDA DEĞİL Düşüşlerin kalıcı olmayacağı, yılın son çeyreğinde 2 bin dolar seviyesinin üzerinde ataklar göreceğimiz yönündeki beklentim aynen devam ediyor.

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GRAM ALTIN Resmi kur bin 660 lira, serbest piyasa bin 708 lira. Artık gram altın tarafında 50 liralık fiyat farklılığına alışmalı. Serbest piyasalarda takip edeceğim bant aralığı bin 680-bin 730 lira aralığı.

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Bin 700 liranın altı alım fırsatı sunduğu gibi kalıcı olmayacağını anımsatmak isterim. Resmi kur tarafında her düşüş serbest piyasalarda makasın açılması ve işçiliğin koyulması demek. Yani, fiziki tarafta ucuz altın beklememeli. Kota nedeniyle fiziki tarafta her düşüşün karşılığı talep olur. Talep demek, işçilik demek.

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ONS GÜMÜŞ (XAG/USD) Haftayı 22,69 dolar seviyesinden tamamladı. Destek seviyesi 22,20 dolar seviyesi. Ekim için hazırlık yapmak isteyenlere fırsat. Yılın son çeyreğinde fırsat vermeden boğa piyasasına gireceğini söyleyebilirim. 24-26-28 gibi ikişer dolarlık artışlar beklenmeli.

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GRAM GÜMÜŞ Resmi tarafta 19,69 lira, serbest piyasalarda 20,30 lira. Orta ve uzun vade için iyi fırsatlar. Kalıcı olmayacağını, yılın son çeyreğinde agresif ataklar yaşayabileceğini görebiliriz. Gümüş bu. Her yıl sabırla imtihan eder. 2022’in son ayında öyle bir atak yapmıştı ki, altını bile geride bırakmıştı. Yani 11 ay bekletir, bir ayda ezer geçer. Bu yıl da aynı hareketi bekliyorum.

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