İslam Memiş dolar ve gram altının patlayacağı tarihi açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar için eylül ayına dikkat dedi, euroyu adres gösterdi. Borsada kar satışlarının olacağını belirten Memiş, alım fırsatı zamanını açıkladı. Memiş, gram altın içini ise “Bin 700 liranın altı alım fırsatı sunduğu gibi kalıcı olmayacağını anımsatmak isterim” ifadesini kullandı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar için eylül ayına dikkat dedi, euroyu adres gösterdi. Borsada kar satışlarının olacağını belirten Memiş, alım fırsatı zamanını açıkladı.
120
Memiş, gram altın içini ise “Bin 700 liranın altı alım fırsatı sunduğu gibi kalıcı olmayacağını anımsatmak isterim” ifadesini kullandı.
220
Bu hafta eline yeni dolar geçenler ile borsada kâr satışı yapacaklar bana göre şanslı.
320
Çünkü dolar karşısındaki varlıklar parite üzerinden alım fırsatı sunarken, borsa da kâr satışı yapanlar euro veya altında bekleyebilir.
Bu hafta veri açısından sakin bir hafta ve stressiz.
420
Yatırımcı bu hafta hangi bant aralıklarını takip etmeli?
520
BORSA
Geçen haftayı yüzde 3,67’lik yükselişle 7 bin 714 puandan tamamlamıştı.
Riskli bölgede!
7 bin 450-7 bin 750 puan aralığı önemli.
620
Destek seviyesinin altına çekilirse (ki büyük yatırımcılar bahane arıyor) 6 bin 950 puan seviyesi gündeme gelebilir.
7 bin 750 puanın geçilmesi durumunda 7 bin 900-8 bin 250 puan direnç konumunda.
720
Dolar/TL’yi takip etmeli.
Dolar nereye borsa oraya.
Bu hafta kâr satışı bekliyorum.
Alım fırsatı olarak görürüm.
820
DOLAR/TL
Resmi kur 26,96 lira, serbest piyasa 27,05 lira.
Resmi kur tarafında 26,80-27,20 lira, serbest piyasalarda 26,90-27,50 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyorum.
920
Geri çekilmelerin ağustos için kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum.
Ancak eylüle dikkat!
Daha önce yazdığım nedenler geçerliliğini koruyor.
1020
EURO/TL
Resmi kur 29,61 lira, serbest piyasa 29,60 lira. Parite gerilediğinden resmi kur ile serbest piyasa arasında farklılık yok.
Yani, değerinde olduğunu söyleyebilirim.
Bugün TL ile döviz almayı düşünsem euro derdim.
1120
EUR/USD PARİTESİ
1,0946 seviyesinden kapanış yapmıştı.
1,0850-1,10 aralığı geçerliliğini korumakta.
Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak isteyenlerin değerlendireceği fiyatlamalar olduğunu düşünüyorum.
Yıl sonu hedefim 1,15.
1220
ONS ALTIN (XAU/USD)
Geçen hafta bin 930 dolar denemesi yapsa da bin 914 dolar seviyesinden kapanış yaptı.
Baskılanma süreci devam ettiğinden bin 905-bin 935 dolar aralığı önemli.
1320
Bin 905 doların altına sarkarsa bin 890 dolar, bin 930 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa bin 960 dolar seviyeleri hedef konumunda.
Karışık dar bant aralığında.
1420
Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak isteyenlere güzel fırsatlar.
Düşüşlerin kalıcı olmayacağı, yılın son çeyreğinde 2 bin dolar seviyesinin üzerinde ataklar göreceğimiz yönündeki beklentim aynen devam ediyor.
1520
GRAM ALTIN
Resmi kur bin 660 lira, serbest piyasa bin 708 lira.
Artık gram altın tarafında 50 liralık fiyat farklılığına alışmalı.
Serbest piyasalarda takip edeceğim bant aralığı bin 680-bin 730 lira aralığı.
1620
Bin 700 liranın altı alım fırsatı sunduğu gibi kalıcı olmayacağını anımsatmak isterim.
Resmi kur tarafında her düşüş serbest piyasalarda makasın açılması ve işçiliğin koyulması demek.
Yani, fiziki tarafta ucuz altın beklememeli.
Kota nedeniyle fiziki tarafta her düşüşün karşılığı talep olur.
Talep demek, işçilik demek.
1720
ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)
Haftayı 22,69 dolar seviyesinden tamamladı.
Destek seviyesi 22,20 dolar seviyesi.
Ekim için hazırlık yapmak isteyenlere fırsat.
Yılın son çeyreğinde fırsat vermeden boğa piyasasına gireceğini söyleyebilirim.
24-26-28 gibi ikişer dolarlık artışlar beklenmeli.
1820
GRAM GÜMÜŞ
Resmi tarafta 19,69 lira, serbest piyasalarda 20,30 lira.
Orta ve uzun vade için iyi fırsatlar.
Kalıcı olmayacağını, yılın son çeyreğinde agresif ataklar yaşayabileceğini görebiliriz.
Gümüş bu.
Her yıl sabırla imtihan eder.
2022’in son ayında öyle bir atak yapmıştı ki, altını bile geride bırakmıştı.
Yani 11 ay bekletir, bir ayda ezer geçer.
Bu yıl da aynı hareketi bekliyorum.
1920
PETROL
Yükselişi bizim için zarar.
Pompa fiyatlarına her gün zam olarak yansıma devam ediyor.
Haliyle hayat daha da pahalanıyor.
Geçen haftayı 86,32 dolar seviyesinden tamamlamıştı.
Şimdi kâr satışı zamanı.
83 dolara kadar gerilemesini takip edeceğim.
Sonra yükseliş trendi kaldığı yerden devam.
Hedef 90-92 dolar.
Yani, pompa fiyatlarına zamma devam.
BITCOIN (BTC)
Sürpriz bekliyorum.
31-32 bin dolar aralığı.
Gecikti ancak her an bir atak gelebilir.
29 bin 390 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
30 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir.
Geri çekilmelerde destek seviyesi 28 bin 550 dolar.
2020