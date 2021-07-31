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Mete Gazoz Şampiyon Oldu !

Mete Gazoz Şampiyon Oldu !
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31 Temmuz 2021 - 11:15
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Mete Gazoz finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek olimpiyatlarda okçuluk tarihimizdeki ilk altın madalyamızı kazandı.

Türkiye'nin Olimpiyatlarda İlk Okçuluk Şampiyonu Mete Gazoz Oldu!

Milli okçumuz Mete Gazoz Tokyo 2020’de Türkiye’nin ilk altın madalyasını kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz yarı final maçında Japon rakibi Takaharu Furukawa’yı 7-3 yenerek finale yükseldi.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8’i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3’e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0’lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı’nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels’i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack’ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

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