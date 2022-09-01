Merve Boluğur’un eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Mert Aydın’ın hayatı ve kariyeri

Yaklaşık 40 gün önce birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın’dan üzücü haber geldi. Merve Boluğur sosyal medya hesabından boşanacakları yönündeki söylendileri doğruladı. Bu gelişmenin ardından MErve Boluğur’un eşi hakkında bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Merve Boluğur’un eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte DJ Mert Aydın hakkında bilgiler…

Sosyal medyada oldukça aktif olan Merve Boluğur’un bir süredir eşi Mert Aydın’la birlikte fotoğraf paylaşmaması ve alyansının parmağında olmaması dikkat çekiyordu. İkilinin boşanacakları yönünde söylentiler artarken, Merve Boluğur’dan açıklama geldi. Boluğur, “Olmadı teşekkürler… hayat bu.. Mert’e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler…” diyerek dedikoduları doğruladı.

MERT AYDIN KİMDİR?

Mert Aydın 6 Mart 1987, İstanbul’da doğdu. 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı. Aydın’ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başladı.

Pek çok ünlü isimle çalışan Mert Aydın 2021 yılında Deha Bilimlier ile birlikte ‘Yağdır’ isimli şarkıya imza atmıştı.

40 önce Merve Boluğur’la mutlu bir beraberliğe başlayan Mert Aydın, ilişkilerini evlilikte taçlandırdı.

Ancak fikir ayrılıkları yaşayan çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı.