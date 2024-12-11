MERVE BOLUĞUR’DAN YENİ POZ: TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ YAĞDI

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Ekranlardan uzak olduğu dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Boluğur, bu kez yeni imajını sergilediği bir fotoğrafla takipçileri arasında tartışma yarattı.

TAKİPÇİLERDEN “SİL” ÇAĞRISI

Merve Boluğur’un kısa saçlı yeni imajını paylaştığı fotoğrafı, takipçilerinden farklı tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar, fotoğrafın altına “Sil” yorumları yaparak bu paylaşımı kaldırmasını istedi. Ancak Boluğur, eleştiriler karşısında sessizliğini koruyor ve paylaşımını kaldırmayı düşünmüyor gibi görünüyor.

KIRMIZI RUJ TUTKUSUYLA GÜNDEMDEYDİ

Merve Boluğur, daha önce de kırmızı ruj sevgisiyle dikkat çekmişti. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, “Sabah ilk aktivitem bu kırmızı ruju sürmek. Ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayım bu ruj sürülecek. Acayip de yakışmıyor mu?” ifadelerini kullanmıştı. Kırmızı ruj tutkusu, ünlü oyuncunun hayranları tarafından sıkça konuşulmuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE KALIYOR

Bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak son paylaşımı, hem olumlu hem de olumsuz tepkilerle karşılandı. Ünlü oyuncu, bu tür eleştirileri genellikle dikkate almamasıyla biliniyor.

MERVE BOLUĞUR’UN HAYRANLARINA MESAJI

Takipçileri tarafından zaman zaman eleştirilse de Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla kendi tarzını yansıtmaya devam ediyor. Eleştiriler karşısında güçlü duruşuyla dikkat çeken oyuncu, hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com