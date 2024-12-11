HAMDİ ULUKAYA, İSTANBUL’UN ÜNLÜ YALISINI SATIN ALDI

İstanbul Boğazı’nın en prestijli ve tarihi yapılarından biri olan Feyyaz Tokar Yalısı, ABD merkezli Chobani yoğurt markasının kurucusu Hamdi Ulukaya tarafından satın alındı. Ulukaya, yılın başında yalıyı aylık 120 bin dolar kira bedeliyle kiralamış ve satın alma opsiyonu bulunan bu mülkü 45 milyon dolara satın almak için işlemleri başlatmıştı.

YALI, ÖNCE RUS MİLYARDERİN GÖZDESİYDİ

Feyyaz Tokar Yalısı, geçmişte ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından da kiralanmıştı. Ayrıca, 2012 yılında ABD’li işadamı Ahmet Okumuş, yalının sahibi olmuş ve 25 milyon dolara satın almıştı. Tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla Boğaz’ın önemli yapılarından biri olan bu yalı, şimdi de Hamdi Ulukaya’nın yatırım yaptığı bir başka prestijli mülk olarak kayda geçti.

YALI, İSTANBUL’UN İKONİK YAPILARINDAN

Feyyaz Tokar Yalısı, İstanbul’un Boğaz’daki en değerli ve tarihi yapılarından biri olarak biliniyor. Hamdi Ulukaya’nın bu yatırımı, İstanbul’un tarihi ve prestijli yapılarının uluslararası iş insanları tarafından nasıl ilgiyle takip edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBUL’UN TARİHİ MİRASINA OLAN İLGİ

Hamdi Ulukaya’nın bu yalıyı satın alması, İstanbul’daki tarihi yapılara olan uluslararası ilginin arttığını ve bu değerli mirasların gelecekteki sahiplerinin de ne denli önemli iş insanları olduğunu gösteriyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr