BÜLENT ERSOY, KIYAFETİYLE GELEN ELEŞTİRİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde giydiği yeşil ve kabarık elbisesiyle sosyal medyada alay konusu oldu. Kıyafeti, bazı kullanıcılar tarafından “marul” gibi esprili yorumlarla eleştirilirken, Ersoy bu eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi.

“DÜNYA ÇAPINDAKİ MODACILAR BEĞENDİ”

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kıyafetinin dünya çapındaki modacılar ve ünlü isimler tarafından beğenildiğini belirterek, “Madam Rihanna ve dünyaca ünlü modacılar bu modeli beğenmiş, giymiş. Ben de bu büyük ödülü bu kıyafetle almak istedim” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMUNA YANIT

Ayrıca, sağlık sorunları yaşadığına dair çıkan iddialara da değinen Ersoy, “Beni merak etmeyin, çok sağlıklıyım, huzurluyum ve yaşam sevincimle kraliçeler gibi yaşıyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. Eleştiriler karşısında kendisine olan ilginin, sağlık durumunu soran hayranlarına teşekkür etti.

“BEN YİNE BÜLENT ERSOY’UM”

Ersoy, eleştirileri cevaplarken, “Sefam olsun, düşmanlarım çatlasın. Ben çuvalda giysem bile yine Bülent Ersoy’um” diyerek marjinallik ve kendine özgünlüğüyle gurur duyduğunu vurguladı. “Beni kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz. Benim fiyatım artıyor, ben kazanıyorum. Canımı hiç acıtamıyorsunuz, sadece güldürüyorsunuz” diyerek eleştirmenlere karşı dik duruşunu yineledi.

GÜNDEM OLAN AÇIKLAMALAR

Bülent Ersoy’un kıyafetiyle ilgili açıklamaları, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının bu sert yanıtı, kendine özgü tarzını ve kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.