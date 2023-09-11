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Ziraat Bankası’nda üst düzey atama

Ziraat Bankası’nda üst düzey atama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2023 - 16:49

Ziraat Bankası’nda Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı’na Yasin Öztürk atandı.

Öztürk, Temmuz 2022’den bu yana Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı görevini yürütüyordu.

Bankanın internet sitesinde yayınlanan değişikliklere göre, daha önce İç Operasyonlar Grup Başkanı olarak görev yapan Ahmet Acar Kredi Risk Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken, Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı’na Süleyman Yalçın getirildi.

Yasin Öztürk kimdir?
Öztürk, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 2005’te Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Müfettiş, Ankara 1. ve 2. Bölge yöneticiliklerinde Bireysel Pazarlama Yöneticisi, Duatepe-Polatlı Girişimci Dinamik Şube Yöneticisi, Bireysel Satış Yönetimi Bölüm Başkanı, Bireysel Satış Yönetimi-1 Bölüm Başkanı ve Perakende Şube Bankacılığı-3 Bölüm Başkanı olarak görev yapan Öztürk, Nisan 2021-Temmuz 2022 arasında İç Sistemler Grup Başkanı, Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı görevinde bulundu.

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