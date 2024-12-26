MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Aralık 2024 tarihinde yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Piyasalar ve yatırımcılar, bu kritik toplantıdan çıkacak faiz kararına odaklanmış durumda. Kararın, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına nasıl bir başlangıç yapacağını şekillendirmesi bekleniyor.

Piyasa Beklentileri ve Ekonomist Görüşleri

Ekonomistlerin büyük bir kısmı, TCMB’nin politika faizinde indirime gitmesini bekliyor. Yapılan piyasa anketlerinde, faizin 150 baz puan düşürülerek %48,50 seviyesine indirilmesi yönünde güçlü bir beklenti var. Bunun yanı sıra, bazı ekonomistler faizin sabit tutulacağına yönelik tahminlerde bulunuyor. Bu kararın, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Son Faiz Kararları ve Para Politikasındaki Durum

Mart 2024’te politika faizini 500 baz puan artırarak %50 seviyesine çıkaran Merkez Bankası, yıl boyunca faiz oranını sabit tuttu. Ancak yılın son toplantısında alınacak kararın, 2025 yılı para politikası stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Asgari Ücret ve Faiz Kararının Etkileşimi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2025 yılı asgari ücret zammı, piyasaların hareketlenmesine neden olmuştu. TCMB’nin faiz kararı, bu ekonomik düzenlemelerle birlikte enflasyon, büyüme ve yatırım politikalarına yön verecek kritik bir unsur olarak görülüyor.

Piyasalarda Beklenen Tepkiler

Kararın ardından borsa, döviz kurları ve altın fiyatlarında dalgalanma yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, olası bir faiz indiriminin ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini, ancak bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Dengesi

TCMB’nin alacağı karar, büyüme ve enflasyon arasında bir denge gözetilerek belirlenecek. Faiz indirimi, ekonomiyi canlandırma potansiyeline sahip olsa da, yüksek enflasyon riski göz ardı edilmemeli. Bu dengeyi sağlamak, 2025 yılına girerken ekonominin istikrarını korumak açısından büyük önem taşıyor.

Sonuç ve Beklentiler

Saat 14.00’te açıklanacak olan faiz kararı, Türkiye ekonomisinin gidişatına dair önemli bir işaret olacak. Yatırımcılar, kararın ardından yaşanacak piyasa hareketlerini dikkatle takip ediyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr