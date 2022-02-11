Merkez Bankası Yılsonu Dolar Tahminini Açıkladı!

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde; yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat döneminde yüzde 34,06’ya çıktı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37 iken, bu anket döneminde yüzde 24,83 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,54 ve yüzde 15,42 olarak gerçekleşti

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 21,40 ihtimalle yüzde 22,00-24,99 aralığında, yüzde 25,36 ihtimalle ise yüzde 25,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00’ının beklentilerinin yüzde 22,00-24,99 aralığında, yüzde 26,67‘sinin beklentilerinin ise yüzde 25,00-27,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 37,06 ihtimalle yüzde 13,00-15,99 aralığında, yüzde 23,38 ihtimalle ise yüzde 16,00-18,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 13,00-15,99 aralığında, yüzde 23,81‘inin beklentilerinin ise yüzde 16,00-18,99 aralığında olduğu gözlendi.

YIL SONU KUR BEKLENTİSİ 16.04

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,85 TL ve 16,62 TL olarak gerçekleşti.