Çiftçiye Gübre Desteği

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımın desteklenmesi için kimyevi gübrelerde e yüzde 30’a varan indirim yaptı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yaptığını açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü, ÜRE gübresinin 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresinin 6 bin 100 TL ve çay gübresinin ise 7 bin 500 TL’den satılacağını duyurdu.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam etmektedir. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimlilik en önemli konulardan biridir. Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz” denildi.