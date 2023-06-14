Meral Akşener’den o isimlere hodri meydan! ‘İsteyen çıkabilir…’

Önceki gün partisinin genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” dedi.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın kulis haberine göre, gergin geçen toplantıda Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda Akşener’in karşısına aday çıkarmak istediği ve “Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde ‘tek olmadığını’ görsün” yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Akşener’in ise muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.
Öte yandan söz konusu toplantıda bazı üyelerin Akşener’e “200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını” ilettiği belirtildi.
Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, kurultaya ilişkin “Akşener’in etrafında kenetleneceğiz” demişti.