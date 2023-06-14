İzmir’de deprem! Merkez üssü Buca…

İzmir’de saat 08.53 sıralarında merkez üssünün Buca olduğu bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.
Saat 08.53 sıralarında İzmir’in Buca ilçesinde deprem meydana gelirken AFAD sarsıntının ardından verileri paylaştı. 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.19 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi de depremin ardından açıklama yaptı. Sosyal medyadan verileri paylaşan Kandilli Buca’da yaşanan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak paylaşırken derinliği 11.0 km olarak duyurdu.