MEMURLAR İÇİN 2 YILLIK ZAM PAZARLIĞI BAŞLADI!

Türkiye’de milyonlarca memur ve emekli, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kilitlendi. Sendikalar, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan zam oranları ve sosyal haklar için taleplerini açıkladı.

Ankara’da başlayan toplu sözleşme süreci, yaklaşık 5 milyon memur ve 3 milyon emekli memur için kritik öneme sahip. Görüşmeler, sendika üyeliği fark etmeksizin tüm kamu görevlilerini ve emeklileri ilgilendiriyor. Süreç sonunda 2026 Ocak–Temmuz ve 2027 Ocak–Temmuz dönemlerinde uygulanacak 4 ayrı zam oranı belirlenecek.

Kimleri Etkileyecek?

Toplu sözleşme kararları, doğrudan 8 milyon kişiyi, dolaylı olarak ise 30 milyon vatandaşı etkileyecek. Zam oranlarının yanı sıra ek ödemeler, vergi muafiyetleri, lojman ve kira yardımları, bayram ikramiyeleri gibi sosyal haklar da masaya yatırılıyor.

Yetkili Sendikaların Talepleri

Memur-Sen’in Talepleri

2026 ilk 6 ay : 10.000 TL taban aylık + %10 refah payı + %25 zam

: 10.000 TL taban aylık + %10 refah payı + %25 zam 2026 ikinci 6 ay : %20 zam

: %20 zam 2027 ilk 6 ay : 7.500 TL taban aylık + %20 zam

: 7.500 TL taban aylık + %20 zam 2027 ikinci 6 ay : %15 zam

: %15 zam Enflasyon farkı: Geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı

Türkiye Kamu-Sen’in Talepleri

Ocak 2026 : 7.500 TL telafi artışı + %10 refah payı

: 7.500 TL telafi artışı + %10 refah payı 2026 ilk 6 ay : %30 zam

: %30 zam 2026 ikinci 6 ay : %20 zam

: %20 zam 2027 Ocak ve Temmuz: %20 zam + %10 refah payı

Sosyal Haklarda İyileştirme Talepleri

Sendikalar, maaş artışlarının yanı sıra sosyal haklarda da düzenleme istiyor. Öne çıkan talepler şunlar:

Tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge

Gelir vergisi oranı %15’e sabitlensin

%15’e sabitlensin Lojman hakkı olmayanlara kira yardımı

Bayram ikramiyesi yılda iki kez ödensin

yılda iki kez ödensin Aile, doğum ve giyecek yardımları artırılsın

Toplu Sözleşme Süreci Ne Kadar Sürecek?

Görüşmeler yaklaşık bir ay sürecek. Uzlaşma sağlanamazsa süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak. Bu süreç, memurların ve emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek.