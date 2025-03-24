MELİSA DÖNGEL, SON SEVGİLİSİ ÖNCÜ SÖNMEZ’DEN DE AYRILDI

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Melisa Döngel, ilişkilerinde aradığı mutluluğu yine bulamadı. Son olarak cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öncü Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, bu ilişkisini de noktaladı.

Yaklaşık üç hafta önce ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan ve kısa sürede yakınlaşan ikili, sosyal medyada paylaşılan el ele görüntüleriyle gündeme gelmişti. Ancak aşk ömrü uzun sürmedi. İlişkilerini sonlandırma kararı alan çiftin, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi.

Ayrılık kararı karşılıklı anlayışla alındı. Melisa Döngel, her zaman olduğu gibi özel hayatı hakkında sessiz kalmayı tercih etti ve bu ilişkiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Melisa Döngel, daha önce de aşk hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer almış, ancak kalıcı bir ilişki sürdürememişti. Son ayrılığıyla birlikte oyuncunun aşk defterinde bir sayfa daha kapanmış oldu.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/