Mehmet Şimşek için ‘elinde sihirli değnek yok’ yorumu! ‘Tek başına güveni temsil ediyor ama…’

Hürriyet yazarı Hande Fırat, yeni kabinede, Mehmet Şimşek’in, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasını değerlendirdi.
Fırat, yazısının “Ekonomide sihirli değnek yok ama şimşek var” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
“Süreçte birçok görüşmeler yaptılar. Göreve gelmemesi için lobi yapanlar oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmelerin hepsi adeta ‘baba-oğul’ havasında ve tüm gerçeklerin ortaya konulmasıyla geçti. Görev alıp almayacağını tüm dünya merakla bekledi. Görevi devralırken mesajlarını net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi gelelim bazı tespitlere:
– Adı, tek başına güveni temsil ediyor. Ancak elinde sihirli bir değnek yok.
– Ekonomideki durumun A’dan Z’ye farkında. Makroekonomik dengelerin oturtulması ve enflasyonla mücadele birinci önceliği.
– Şimşek bakan yardımcılıklarından teknik ekibe, liyakatli ve birbiriyle uyumlu isimlerle çalışmaktan yana.
– Ortaya koyacağı program ve takvimlendirme ile kamuoyuna hep şeffaf olması bekleniyor.
– Ancak ekonomik bazı rakamların düzeltilmesi için zamana ihtiyaç olduğu da unutulmamalı. Kısacası zaman ve kamuoyu desteği Şimşek açısından önemli.”