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Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek

Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mart 2022 - 12:55

Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek

Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzalarında yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek.

 

 

Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek

“2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek.

2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği, dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilecek yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı olmak üzere, istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52 bin lira olacak. Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenecek.

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2022 üretim yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe imkanları dahilinde başlanacak.

Ayçiçeğinde stratejik karar

Öte yandan, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık ile ilgili destek kararı 1 Ocak 2022’den, diğerleri 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçeği, hububat gibi ürünlerde dünya genelinde fiyat artışları yaşanmıştı.

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