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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! ‘Ne tantana yapıyorsun burada’

Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! ‘Ne tantana yapıyorsun burada’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Eylül 2023 - 18:36

MasterChef All Star’da bu akşam büyük ödül heyecanı yaşanıyor. 100.000 TL ödülün kazanılacağı gecede yarışmacılar ve şefler arasında tartışma çıktı. Mehmet Şef’in bir yarışmacıya sert çıkışı ise olay oldu. Öte yandan ödül oyununu kazanan yarışmacı ortaya çıktı.

Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 1

MasterChef All Star yeni bölüm ile ekrana geldi. En son Gamze’nin veda ettiği yarışmada mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Denizli’de yöresel yemekler ile yarışan yarışmacılar arasından Barış ile Mehmet Şef arasında tartışma çıktı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 2

Her bölümü büyük heyecanla takip edilen MasterChef All Star, ödül oyunu ile ekrana geldi.

Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı geceye yarışmacılar ile Mehmet Şef arasında geçen tartışma damga vurdu.

Ocakların dışında kettle ile ürün pişirmeye çalışan yarışmacılar, Mehmet Şef’in radarına yakalandı.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 3

“NE TANTANA YAPIYORSUN”
Mavi takımdan Barış’ın ‘Ocak yok şef’ demesi üzerine Mehmet Şef sert çıktı.

Şef Barış’a ‘İlk defa mı oluyor bu? Ne tantana yapıyorsun burada‘ dedi. Yalçınkaya’nın sert çıkışıyla birlikte takımlardan kettle ve bazı ürünler alındı.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 4

Tahsin ürünün alınmasına tepki gösterirken Mehmet Şef’in yarışmacılara bağırması sosyal medyada çok konuşuldu.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 5

Birçok kullanıcı ‘Şef de şef ama’, ‘Mehmet Şef haklı’, ‘Barış da haklı Mehmet Şef de ‘ gibi yorumlarda bulundular.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 6

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef ödül oyunun ilk etabında yarışmacılar, Denizli’de yemekleri hazırladılar. Kuzu göbeği mantarı dolması, leğen böreği, çaput aşı, dişli balık ve kaşık helvası yaptılar. Masterchef ödül oyununda 7 misafir yapılan yemekleri puanladılar.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 7

Masterchef ödül oyununda ilk turda yapılan yemeklerde oylama şu şekilde oldu;

Kuzu göbeği mantarı dolması:
Mavi: 3
Kırmızı: 4

Leğen böreği:

Mavi: 3

Kırmızı: 4

Çaput aşı:
Mavi: 4

Kırmızı: 3

Dişli balık:

Mavi: 5

Kırmızı: 2

Kaşık helvası:

Mavi: 6

Kırmızı: 1

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 8

Toplamda 21 puan alan mavi takım ödül oyunun ikinci etabına kaldı. Mavi takım arasında bir isim 100 bin TL ödülün sahibi olacak.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 9

Ödül oyunun ikinci turu arasında mavi takım kendi arasında yarıştı. Tadım aşaması sonrasında Hasan, Alican, Kıvanç, Tahsin ve Sergen mavi takım arasında öne çıkan yarışmacılar oldu.

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Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! 'Ne tantana yapıyorsun burada' - Sayfa 10

Mavi takımda en iyi yemeği isim Kıvanç oldu. Kıvanç, 100 bin TL ödülü kazandı.

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