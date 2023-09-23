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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Eylül 2023 - 18:34

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Doğal güzel olduğu sanılan Terzioğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu.

Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Doğal güzel olduğu sanılan Terzioğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Melekler Adası, Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Yalancı gibi pek çok projede rol alan Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali görenleri şoke etti.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Daha önceki açıklamalarında estetik yaptırdığını saklamayan Terzioğlu ‘Bir ay basket topu gibi gezdim‘ demişti.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Ünlü ismi doğal güzel sananlar çok üzülecek.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

Son olarak Yalancı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle ekrana gelen Burçin Terzioğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son derece beğenilen bir isim.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 6

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu, serüvenini başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 7

19 yaşında burnunu yaptıran Burçin Terzioğlu ‘Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim‘ açıklamasıyla gündem olmuştu.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 8

Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini görenler, yorumlara ünlü oyuncuyu doğal güzel sandıklarını yazdı.

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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 9
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 10
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 11
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 12
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 13
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 15
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 16
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 17
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 18
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 19
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 20
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 21
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 22
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 23
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 24
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 25
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 26
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Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı - Sayfa 27

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