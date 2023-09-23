Estetik harikasıymış! Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Doğal güzel olduğu sanılan Terzioğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu.
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Doğal güzel olduğu sanılan Terzioğlu’nun estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu.
Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Melekler Adası, Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Yalancı gibi pek çok projede rol alan Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz hali görenleri şoke etti.
Daha önceki açıklamalarında estetik yaptırdığını saklamayan Terzioğlu ‘Bir ay basket topu gibi gezdim‘ demişti.
Ünlü ismi doğal güzel sananlar çok üzülecek.
Son olarak Yalancı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle ekrana gelen Burçin Terzioğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son derece beğenilen bir isim.
Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu, serüvenini başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
19 yaşında burnunu yaptıran Burçin Terzioğlu ‘Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim‘ açıklamasıyla gündem olmuştu.
Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini görenler, yorumlara ünlü oyuncuyu doğal güzel sandıklarını yazdı.
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