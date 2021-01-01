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Çocuklarım İçin Barıştım

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Çocuklarım İçin Barıştım
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12 Ağustos 2021 - 14:38
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Beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, oğulları Ömer’in tatilde düşüp kafasını yarmasının ertesinde barıştığı söylenmişti. 44 yaşındaki eski manken, barışı doğruladı.

Demet Şener: "İbrahim'le barıştık"

Çeşme’de çocuklarıyla tatil yapan İbrahim Kutluay, oğlunun düşmesiyle Demet Şener’i aramış, eski eşler beş yılın ardından ilk kez konuşmuştu. Barışmanın ardından ailecek yemeğe giden ikili, kırgınlıkları geride bırakmaya karar vermişti.

‘ÇOCUKLARIM İÇİN BUNU YAPIYORUM’

Demet Şener, “Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu. Zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum” dedi.

2018 yılında boşanan çiftin İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.

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