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MEB’den yeni ‘ortak sınav’ kararı!

MEB’den yeni ‘ortak sınav’ kararı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Eylül 2023 - 10:59

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, ortak sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek.

MEB öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla “ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması” bu yıl başlıyor.

Yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar netleşti.

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

İKİ AŞAMADA YAPILACAK

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

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