Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Erkan Yolaç hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
17 Mayıs 2024 - 14:45
‘Evet-Hayır’ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü televizyoncu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

TRT’nin fenomen yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç’ın kaldığı hastaneden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski’de doğan Erkan Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi’nde eğitim aldı.

Babasının işi gereği Kastamonu’ya taşınan Yolaç, burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay’ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı.

Belediye başkanı Osman Zeki Oktay’ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları yapmaya başlayan Yolaç, 1960 yılında Ankara Radyosu’nun sınavlarını kazandı ve çalışmaya başladı.

Yolaç, ilerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başlarken, ‘Evet-Hayır” yarışmasıyla tanındı.

1964 yılında iki sinema filminde oyuncu olarak rol alan Yolaç, 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi.

NE OLMUŞTU?

Bir zamanların en sevilen yarışma programı olan Evet-Hayır’ın sunucusu, “Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz” sözüyle de tanınan Yolaç, 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

2022’de bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gören Yolaç, tedavi sürecinde korona virüse yakalanmış, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmişti.

erkan-yolac-1939904.jpg66473c89f3ad7386.jpg44.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk çiftinden sürpriz hamle! Takipçileri bile şaşırdıYusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk çiftinden sürpriz hamle! Takipçileri bile şaşırdı
Survivor All Star’da adaya veda eden yarışmacı belli olduSurvivor All Star’da adaya veda eden yarışmacı belli oldu
Pınar Deniz’den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttuPınar Deniz’den iddialı Cannes tarzı! Frikik vermemek için sürekli dekoltesini tuttu
Bayhan’a ‘Tiryakinim’ şoku: Neden kaldırıldıBayhan’a ‘Tiryakinim’ şoku: Neden kaldırıldı
Sosyetenin ünlü ismi Brad Pitt ile aynı kaderi paylaştı! Yüz körlüğü hastalığına yakalandıSosyetenin ünlü ismi Brad Pitt ile aynı kaderi paylaştı! Yüz körlüğü hastalığına yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğru ülkede yanlış iş yapmak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şansal Büyüka Fenerbahçe’de seçimi kazananı açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu İtalya’ya 45 gazeteciyle birlikte gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erkan Yolaç hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pirinç fiyatları son 15 yılın zirvesinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
28 Şubat tutuklusu generallere af
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Artık aile hekimleri…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli orgeneral Çetin Doğan tahliye oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
6-8 Ekim davasında karar açıklandı… Demirtaş, Türk ve Yüksekdağ’ın cezası belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kalben’i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
28 Şubat tutuklusu generallere afMayıs 17, 2024-2:41 pm
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Artık aile hekimleri…Mayıs 17, 2024-2:40 pm
Schengen vizesi başvurularında ret oranı arttıMayıs 17, 2024-10:53 am
ABD’den İsrail’e olası Refah harekatı için uyarı!Mayıs 17, 2024-9:01 am
Dışişleri Bakanlığı’na kritik atamalarMayıs 17, 2024-8:59 am
28 Şubat tutuklusu generallere afMayıs 17, 2024-8:48 am
Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış!Mayıs 17, 2024-8:47 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !