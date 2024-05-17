Erkan Yolaç hayatını kaybetti

TRT’nin fenomen yarışmalarından ’Evet-Hayır’ın sunucusu Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç’ın kaldığı hastaneden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski’de doğan Erkan Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi’nde eğitim aldı.

Babasının işi gereği Kastamonu’ya taşınan Yolaç, burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay’ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı.

Belediye başkanı Osman Zeki Oktay’ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları yapmaya başlayan Yolaç, 1960 yılında Ankara Radyosu’nun sınavlarını kazandı ve çalışmaya başladı.

Yolaç, ilerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başlarken, ‘Evet-Hayır” yarışmasıyla tanındı.

1964 yılında iki sinema filminde oyuncu olarak rol alan Yolaç, 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi.

NE OLMUŞTU?

Bir zamanların en sevilen yarışma programı olan Evet-Hayır’ın sunucusu, “Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz” sözüyle de tanınan Yolaç, 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

2022’de bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gören Yolaç, tedavi sürecinde korona virüse yakalanmış, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmişti.