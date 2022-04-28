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Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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28 Nisan 2022 - 9:51

Askerlik hizmetlerini Mayıs celbi ile yerine getirecek vatandaşların sorgulamaları yoğunlaştı. Vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları, konuya dair bilgi almak adına MSB’nin açıklamalarını takip ediyor. Peki, Mayıs 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin Askerlik hizmeti için bekleyiş sürüyor. Şimdi de askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar..

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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