Bir Seçil Erzan vakası daha. Tomar tomar parayla gelirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan yerel seçimde ittifak mesajı geldi. İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, CHP ile ittifakın zor olduğu mesajını verdi.

Kendi adaylarıyla seçime hazırlandıklarını belirten Babacan, “İlk grup adaylarını açıkladık” diyerek perşembe günü ikinci grup adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Babacan, şehircilik ilkelerini belirlediklerini ve adaylara etik ilkelerini imzalattıklarını söyledi. Babacan, “Yerel seçimlerde kendi adaylarımızı gösterme imkanımız olacak ama aynı zamanda merkezi hükümete de yerel seçimler mesaj verme imkanı taşıyor” dedi.

Yüzde 52’lik kesim içinde 15-20 puanlık kesimin Erdoğan’a uyarı verebileceğini söyleyen Babacan, sarı ve kırmızı kartlarının ceplerinde olduğunu söyledi ve “bu seçim sarı kart, genel seçim kırmızı kart gösterme seçimi” ifadelerini kullandı.

“CHP İLE İTTİFAK ZOR”

“Yerel yönetimlerde kimi yerlerde işbirliği modellerine açığız” diyen Ali Babacan, kendi teşkilatlarında farklı yerlerden bu tür talepler geldiğini söyledi. Babacan, “genel merkezler arasında ise böyle bir görüşme ve mutabakat yok” dedi. CHP’nin yeni yönetiminin “işbirliği ne kadar kötü oldu” vurgusu yaptığını söyleyen Babacan, “CHP açısından işbirliği artık kolay olmayabilir” dedi. CHP’nin seçim ittifakını kendi içinde birkaç kez konuştuğunu ancak parti kurullarından olumsuz görüş çıktığını söyleyen Babacan, “Bu saatten sonra pozisyon değiştirmeleri kayda alınır olmaz” dedi.

“İşbirliği olabilecek il ve ilçelerdeki adayları açıklamayı şu an için öteliyoruz” diyen Babacan, “bir işbirliği olacaksa karşılıklılık ilkesine dayanarak olması lazım” ifadelerini kullandı. Babacan, “Az sayıda il ve ilçede işbirliği yapabiliriz” derken, “günün birinde genel merkezler arasında işbirliği rüzgarı eserse konuşuruz ama ben ortamın çok uygun olduğunu düşünmüyorum” ifadeleriyle Türkiye genelinde bir seçim ittifakı beklemediklerini söyledi.

İktidar ile ne yerelde ne genelde bir işbirliği görüşmesi olmadığını söyleyen Babacan, “olması da mümkün değil” ifadelerini kullandı. Babacan, kendi ayrılık gerekçelerinin çok güçlü olduğunu ifade etti.

Babacan, çok sayıda belediye başkanı, çok sayıda meclis üyesi çıkarmak ve oy yüzdelerini artırmak istediklerini söyledi. Türkiye için başarı kriteri olarak bir oy yüzdesi açıklamalarının doğru olmadığını söyledi. Babacan, “Türkiye’nin her yerinde iddiayla ortaya çıkıyoruz” dedi.

Türkiye’de yüksek vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih’te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık iş arkadaşı M.R.B’nin kendisini 280 bin lira dolandırdığını öne sürdü.