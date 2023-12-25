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Bir Seçil Erzan vakası daha. Tomar tomar parayla gelirdi

Bir Seçil Erzan vakası daha. Tomar tomar parayla gelirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Aralık 2023 - 17:01
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yerel seçimde CHP ile ittifakın zor olduğunu söyledi. Babacan, seçime kendi adayları ile hazırlandıklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan yerel seçimde ittifak mesajı geldi. İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, CHP ile ittifakın zor olduğu mesajını verdi.

Kendi adaylarıyla seçime hazırlandıklarını belirten Babacan, “İlk grup adaylarını açıkladık” diyerek perşembe günü ikinci grup adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Babacan, şehircilik ilkelerini belirlediklerini ve adaylara etik ilkelerini imzalattıklarını söyledi. Babacan, “Yerel seçimlerde kendi adaylarımızı gösterme imkanımız olacak ama aynı zamanda merkezi hükümete de yerel seçimler mesaj verme imkanı taşıyor” dedi.

Yüzde 52’lik kesim içinde 15-20 puanlık kesimin Erdoğan’a uyarı verebileceğini söyleyen Babacan, sarı ve kırmızı kartlarının ceplerinde olduğunu söyledi ve “bu seçim sarı kart, genel seçim kırmızı kart gösterme seçimi” ifadelerini kullandı.

“CHP İLE İTTİFAK ZOR”

“Yerel yönetimlerde kimi yerlerde işbirliği modellerine açığız” diyen Ali Babacan, kendi teşkilatlarında farklı yerlerden bu tür talepler geldiğini söyledi. Babacan, “genel merkezler arasında ise böyle bir görüşme ve mutabakat yok” dedi. CHP’nin yeni yönetiminin “işbirliği ne kadar kötü oldu” vurgusu yaptığını söyleyen Babacan, “CHP açısından işbirliği artık kolay olmayabilir” dedi. CHP’nin seçim ittifakını kendi içinde birkaç kez konuştuğunu ancak parti kurullarından olumsuz görüş çıktığını söyleyen Babacan, “Bu saatten sonra pozisyon değiştirmeleri kayda alınır olmaz” dedi.

“İşbirliği olabilecek il ve ilçelerdeki adayları açıklamayı şu an için öteliyoruz” diyen Babacan, “bir işbirliği olacaksa karşılıklılık ilkesine dayanarak olması lazım” ifadelerini kullandı. Babacan, “Az sayıda il ve ilçede işbirliği yapabiliriz” derken, “günün birinde genel merkezler arasında işbirliği rüzgarı eserse konuşuruz ama ben ortamın çok uygun olduğunu düşünmüyorum” ifadeleriyle Türkiye genelinde bir seçim ittifakı beklemediklerini söyledi.

İktidar ile ne yerelde ne genelde bir işbirliği görüşmesi olmadığını söyleyen Babacan, “olması da mümkün değil” ifadelerini kullandı. Babacan, kendi ayrılık gerekçelerinin çok güçlü olduğunu ifade etti.

Babacan, çok sayıda belediye başkanı, çok sayıda meclis üyesi çıkarmak ve oy yüzdelerini artırmak istediklerini söyledi. Türkiye için başarı kriteri olarak bir oy yüzdesi açıklamalarının doğru olmadığını söyledi. Babacan, “Türkiye’nin her yerinde iddiayla ortaya çıkıyoruz” dedi.

Türkiye’de yüksek vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih’te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık iş arkadaşı M.R.B’nin kendisini 280 bin lira dolandırdığını öne sürdü.

M.R.B, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına bir yenisini daha ekledi. Eylül ayında 30 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı iddia edilen M.R.B, çevresine ‘Miras kaldı bana. Altın işine girdim. Siz de bana para verin, daha çok kazanalım’ diyerek güvenlerini kazandı. İlk aylarda aldığı paraları faizle geri veren M.R.B, üç ay sonra ‘Mirasımı almaya gidiyorum’ diyerek kayıplara karıştı. 30 mağdurun 15’i Şehremini Karakolu’na giderek şikayetçi oldu. M.R.B ise ortadan kaybolduktan sonra mağdurlara bir mektup yazarak, şikayet etmezlerse ve hapse girmezse borçlarını ödeyeceğini iddia etti.

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“BAŞKALARININ PARASIYLA OYUN OYNUYORDUM”

M.R.B, mağdurların şikayet ettiğini duyunca, bir mesajlaşma uygulamasından Yıldırım’a ses kaydı yolladı. “Hülya, sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok kötü duruma düştük. Ben bu işleri bırakmıştım. Ama sonra tekrar başladım. Belki kurtarırım diye düşündüm. Başta her şey iyi gidiyordu. Ama sonra yine kumara başladım. Belki kazanırım diye. Altın işi, bu iş, o iş hepsi yalan. Bir yerden alıp, başka yere satıyordum. Başkasının parasıyla borçlarımı ödüyordum. Kredi kartlarımı ödemeye çalışıyordum. Birinden alıp, ötekine veriyordum. Tefecilere bulaştım. Tefeciler de bana faiz bindirdi. Sonra işler iyice bozuldu. Paralar yetmez oldu. Başkasının adına çektiğim paralarla işi döndürmeye çalışıyordum. Telefonları satarak taksit ödemeye çalışıyordum. Siz ne derseniz haklısınız.

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