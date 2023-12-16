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MasterChef’te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu

MasterChef’te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Aralık 2023 - 15:40

MasterChef All Star’da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Gecenin sonunda en başarılı olan yarışmacıya 100.000 TL büyük ödül veriliyor. MasterChef All Star’ın son dış çekimi Bursa’da yapıldı. Geceye iki ismin tartışması damga vurdu. Öte yandan ödülü kazanan isim belli oldu.

MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 1

MasterChef All Star yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yavaş yavaş finale yaklaşılan programın bu akşamki bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı Oldukça hararetli geçen yarışmada Sergen’in Eren ve Hasan ile tartışması gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Sergen’in takım arkadaşlarıyla devamlı olarak tartışıyor olması sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Öte yandan ödül oyununu kazanan isim belli oldu.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 2

“NE BİÇİM KONUŞUYORSUN SEN?”
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star’da son 9’a girildi.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 3

Bursa’da gerçekleştirilen çekimde Eren’in kaptanlığında yarışan mavi takımda yine tartışma çıktı. Geçtiğimiz gün Esra ile tartışan Sergen bu kez de Hasan ve Eren ile tartıştı. Eren’in malzeme istemesi ve Sergen’in ‘Yapamam‘ demesi ile tartışmalar filizlendi.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 4

Sergen’in Hasan’a ‘Bizim de tatlı yetişmez. Allah belanı vermesin Hasan’ demesi Hasan’ı oldukça sinirlendirdi. ‘Her lafı sen söyleyebiliyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen?’ diyerek çıkışan Hasan’ın Sergen’e tepkisi sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 5

Sergen ise Hasan’a ‘Herkes işine baksın‘ cevabını verdi. Takım arkadaşlarının ikiliyi farklı kenarlara çekmesi ile tartışma soğutuldu.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 6

Masterchef All Star’ın yeni bölümüne kullanıcılardan ‘Artık yemeklere mi baksak’, ‘Bakalım yine ne olacak’, ‘Tartışmasız bir bölüm mü?’ gibi yorumlar geldi.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 7

Öte yandan MasterChef Türkiye’de ödül oyununda Kırmızı takım kazanarak bireysel oyuna gitti. Tahsin, Dilara, Barbaros Kıvanç arasında ödül oyunu oynandı.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 8

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de ödül oyununu kazanan isim Barbaros oldu.

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 9

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?
Esra
Barbaros
Batuhan

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MasterChef'te iki yarışmacı birbirine girdi! Ödül oyununun kazananı belli oldu - Sayfa 10

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