Ünlü yapımcı Bilal Özbilge yoğun bakıma kaldırıldı! Beyin kanaması geçirdi

Beyaz TV’de ekranlara gelen ‘Söylemezsem Olmaz” programının başarılı yapımcısı Bilal Özbilge ile ilgili kötü haber geldi. Özbilge’nin beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
YARIN AMELİYAT OLACAK
Özbilge’nin rahatsızlandığı haberini Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali Instagram’dan yaptığı paylaşımla verdi. Bali, “Canım abim, ailem, dün akşam evinde beyin kanaması geçirdi. Sağlık durumu ile ilgili kesin bir haber veremiyoruz.” açıklamasında bulundu. Sunucu Bircan Bali, sosyal medya hesabından Beylikdüzü Medicana Hastanesi’nde tedavisi süren Özbilge’nin yarın ameliyata alınacağını açıklayarak sevenlerinden dua istedi.