MASAK’tan Ayhan Bora Kaplan raporu: Sünnet takılarıyla kara para aklanmış olabilir

Yeraltı dünyasında Kaplanlar olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’a yönelik hazırlanan MASAK raporunda Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) “Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda” çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi. Hürriyet’in ulaştığı 423 sayfalık raporda, başta çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin incelendiği belirtildi.
Raporda, suç örgütleri liderlerinin katılmasıyla gündeme gelen Kaplan’ın oğlunun, 29 Ağustos 2023 tarihinde yapılan sünnet düğüne dikkat çekildi. Düğünden sonra Kaplan’ın banka hesabına, “sünnet takıları” adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtilerek, “Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir” denildi.
Raporda, savcılık makamınca söz konusu takıların/altınların/paraların, sünnet düğününde gerçekten takılıp takılmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi.