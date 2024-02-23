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MASAK’tan Ayhan Bora Kaplan raporu: Sünnet takılarıyla kara para aklanmış olabilir

MASAK’tan Ayhan Bora Kaplan raporu: Sünnet takılarıyla kara para aklanmış olabilir
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Şubat 2024 - 9:58

Yeraltı dünyasında Kaplanlar olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’a yönelik hazırlanan MASAK raporunda Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi.

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