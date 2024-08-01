Mahsun Kırmızıgül’den 18 yıl sonra bir ilk

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; Önceki gece Etiler’de görünen Mahsun Kırmızıgül, uzun bir aradan sonra İzmir’de ücretsiz bir halk konseri düzenleyeceğini duyurdu.

HALK KONSERİ VERECEK

İzmir’de uzun süre sonra halk konseri yapacağını da anlatan Mahsun Kırmızıgül şunları kaydederek müjdeyi verdi:

“İlk kez 18 yıl sonra İzmir’de halk konserine çıkacağım. Bir zamanlar çıktığım alanda bu kez ücretsiz bir halk konseri yapacağız. Uzun yıllar sonra ilk kez halk ile bir arada olacağız. Bundan sonra da fırsat oldukça halk konserleri yapacağım”

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül, gerçek adıyla Abdullah Bazencir, 26 Mart 1969 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesinin Vezir köyünde doğmuştu.

Zaza kökenli olan Kırmızıgül, 22 çocuklu bir ailenin bireyi.

İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamlamış, genç yaşta müziğe ilgi duymaya başlamıştı.

1980’li yıllarda müzik kariyerine adım atan Mahsun Kırmızıgül, amatör olarak altı albüm çıkarmıştı.

1993 yılında “Alem Buysa Kral Sensin” adlı albümüyle profesyonel müzik dünyasına giriş yapmış ve büyük bir çıkış yakalamıştı.

1998 yılında çıkardığı “Yıkılmadım” albümü, büyük bir başarı elde etmiş ve 2.500.000 adet satmıştı.

Mahsun Kırmızıgül, müzik kariyerinin yanı sıra yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk gibi alanlarda da başarılı çalışmalara imza atmıştı.

“Güneşi Gördüm” ve “New York’ta Beş Minare” gibi filmlerle sinema dünyasında da adından söz ettirmişti.

Kişisel hayatında ise, 1989 yılında Gölgem Satarlı ile evlenmiş ve bu evlilikten Mahmut adında bir oğlu olmuştu.

2016 yılında Ece Binay ile evlenen Kırmızıgül’ün bu evlilikten Lavin adında bir kızı bulunmakta.