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MAHMUT USLU FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLUYOR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde seçim süreci hız kazanırken, mevcut başkan Ali Koç’a karşı yeni bir aday daha ortaya çıktı. Kulübün eski yöneticilerinden ve Aziz Yıldırım döneminde asbaşkanlık yapan Mahmut Uslu, başkanlık için adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

MAHMUT USLU 15 MAYIS’TA BASININ KARŞISINA ÇIKIYOR

Mahmut Uslu, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü, İstanbul Beylerbeyi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek resmen adaylığını açıklayacak. Uslu’nun, uzun süredir kulüp içinde aktif olarak yürüttüğü çalışmalarını ve yeni dönem vizyonunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

MEVCUT YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

Daha önce çeşitli platformlarda mevcut Fenerbahçe yönetimini eleştiren Mahmut Uslu, Ali Koç’un artık kulüp için bir çözüm üretmediğini savunmuştu. “Sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç’un gitme vakti çoktan geldi” diyen Uslu, yeni bir yönetim anlayışının gerekliliğine dikkat çekti.

HAKAN BİLAL KUTLUALP DE ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Başkanlık yarışına bir diğer isim de Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp olmuştu. 26 Nisan’da Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda adaylığını duyuran Kutlualp, mevcut yönetimin başarısız olduğunu savunarak kampanyasını başlatmıştı.

Kutlualp, “Rakibimizle şampiyonluk farkı 6 puana çıkmak üzere. Bu tablo kabul edilemez” sözleriyle Ali Koç yönetimine sert eleştiriler yöneltmişti.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM HEYECANI ARTIYOR

Fenerbahçe camiası yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adeta seçim atmosferine girdi. Henüz resmi seçim tarihi açıklanmamış olsa da, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp’in adaylıkları, başkanlık yarışında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.

Taraftarlar ve kongre üyeleri, kulübün geleceği adına hangi adayın daha güçlü bir vizyon ortaya koyacağını dikkatle izliyor.

MAHMUT USLU FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLUYOR
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