Ekonomi Kurulu Üyesi Yiğit Bulut Kansere Yenik Düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Yiğit Bulut, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde doğan Bulut, Türk medya ve siyaset dünyasında önemli izler bırakan bir isimdi.

Bulut, eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başladı, ardından Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans için Fransa’nın önde gelen üniversitelerinden Sorbonne’da eğitim aldı. Eğitim hayatının ardından gazetecilik ve televizyonculuk alanında kariyer yaptı. CNN Türk, Kanal 24 ve Habertürk gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumcusu ve program sunucusu olarak görev aldı. Aynı zamanda Star ve Vakit gazetelerinde köşe yazıları kaleme aldı.

2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başdanışman olarak atanan Yiğit Bulut, 2014’te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından bu görevini sürdürdü. Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği de yapan Bulut, kamuoyunda ekonomi alanındaki sert açıklamaları, “dış güçler” söylemleri ve dikkat çeken yorumlarıyla biliniyordu.

Sağlık durumu son dönemde kötüye giden Yiğit Bulut’un kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini kamuoyuna ilk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bulut’un “elim bir hastalık sonucu” yaşamını yitirdiğini belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yiğit Bulut’un vefatı, hem siyaset hem de medya dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Cumhurbaşkanlığı çevresinde önemli bir isim olarak kabul edilen Bulut’un ardından, siyasi isimler ve gazeteciler taziye mesajları yayınladı. Yakın zamanda düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.