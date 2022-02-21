Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı
3 views
21 Şubat 2022 - 16:54

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı

 

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sevgilisi Melis Sütşurup aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Sütşurup, nişan töreninde siyah bir elbise tercih ederken, Sandal’ın tişört giymesi sosyal medyada gündem oldu.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı - 1

 

Şarkıcı Mustafa Sandal (52) uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup (33) ile evlilik için ilk adımı attı.

Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle yüzükleri taktı.

 

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı - 2

Şütşurup, sosyal medya hesabından bu mutlu günlerini, “Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak” notuyla paylaştı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı - 3

TİŞÖRTÜ OLAY OLDU

 

Sandal’ın kendi nişanında düz siyah bir tişört giymesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü popçu tercihiyle sosyal medyada eleştirildi.

 

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı - 4

DÜĞÜN HAZİRANDA

Daha önce ayrıldıktan sonra tekrar birlikteliklerine devam eden çiftin, haziran ayında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı konuşuluyor.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı - 5

Öte yandan ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, “Melis ile keyifli vakit geçirdik” demişti.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı - 6

 

Eski sevgilisine sinirlenen Sütşurup ise şunları söylemişti:

“Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiasıAKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiası
Hazal Kaya’dan Migros İşçilerine DestekHazal Kaya’dan Migros İşçilerine Destek
Burcu Özberk’ten olay gece yarısı paylaşımı! Göğüs dekolteli karesi akılları baştan aldı…Burcu Özberk’ten olay gece yarısı paylaşımı! Göğüs dekolteli karesi akılları baştan aldı…
Survivor Sude’nin kardeşi bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Güzellikte ablasını geçti…Survivor Sude’nin kardeşi bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu! Güzellikte ablasını geçti…
Ömür Gedik süper minisiyle poz verdi! Paylaşımı akıllara 3 yıl önceki sözlerini getirdiÖmür Gedik süper minisiyle poz verdi! Paylaşımı akıllara 3 yıl önceki sözlerini getirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rize’de aynı ailede Kovid-19’dan hayatını kaybeden 9’uncu kişi defnedildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları Geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Kadıköy’de Zam ve Pahalılık Protestosu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Kaya’dan Migros İşçilerine Destek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni elektrik tarife fiyatları için detaylar netleşti! İşte beklenen indirim oranlarıyla yeni fiyatlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e gittiŞubat 21, 2022-6:40 pm
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandıŞubat 21, 2022-4:54 pm
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildiŞubat 21, 2022-3:38 pm
RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?Şubat 21, 2022-3:31 pm
Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları GeçtiŞubat 21, 2022-3:20 pm
AKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiasıŞubat 21, 2022-3:16 pm
İstanbul Kadıköy’de Zam ve Pahalılık ProtestosuŞubat 21, 2022-3:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !