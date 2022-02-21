Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sevgilisi Melis Sütşurup aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Sütşurup, nişan töreninde siyah bir elbise tercih ederken, Sandal’ın tişört giymesi sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı Mustafa Sandal (52) uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup (33) ile evlilik için ilk adımı attı.
Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle yüzükleri taktı.
Şütşurup, sosyal medya hesabından bu mutlu günlerini, “Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak” notuyla paylaştı.
TİŞÖRTÜ OLAY OLDU
Sandal’ın kendi nişanında düz siyah bir tişört giymesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü popçu tercihiyle sosyal medyada eleştirildi.
DÜĞÜN HAZİRANDA
Daha önce ayrıldıktan sonra tekrar birlikteliklerine devam eden çiftin, haziran ayında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı konuşuluyor.
Öte yandan ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, “Melis ile keyifli vakit geçirdik” demişti.
Eski sevgilisine sinirlenen Sütşurup ise şunları söylemişti:
“Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.”