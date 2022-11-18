“bu olayları üvey kardeşim yaratıyor annem benim canımdır”

NEVİN Teoman, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Bostancı’daki evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil’e dava açtı.

Teoman, “Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi, ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi” diyerek dilekçe verdi.

Seren Serengil, konu ile ilgili açıklama yaptı:

“Öztürk Serengil ile Nevin Serengil’in tek çocuğuyum. Annemin ilk eşinden iki üvey ablam var. Ablamların, babamın sahip olduklarıyla hiçbir alakaları yoktur. Ben yine de babalar ayrı olmasına rağmen onları sevmeye çalıştım. Kimsenin rızası olmadan hukuk dışı işler yapmam. İddia edilen her şeyin altını dolduracak resmi belgelerim var. Zamanı gelince hepsini tek tek anlatacağım.”

Seren Serengil’in annesi Nevin Teoman, “Kızım beni kandırdı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi” dedi.