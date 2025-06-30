Les Ottomans Krizi: Ünal Aysal’dan Çarpıcı Çıkış

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ünal Aysal, İstanbul’daki lüks oteli Les Ottomans ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Eski Galatasaray Kulübü Başkanı olan Aysal, otelin değerinin düşürülerek elinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Aysal, Akbank ve iş insanı Serdar Bilgili’yi suçlayarak, “Otelime çöküyorlar” ifadelerini kullandı.

Aysal, Les Ottomans Oteli’nin gerçek değerinin yaklaşık 160 milyon dolar olduğunu belirtti. Ancak otelin üçte bir fiyatına, yaklaşık 53 milyon dolara satışa çıkarıldığını dile getiren Aysal, bu duruma sert tepki gösterdi. Aysal, Akbank’ın kredi borcunu gerekçe göstererek otelin satışına karar verdiğini ve bu süreçte Serdar Bilgili’nin de rol aldığını ileri sürdü.

Bu gelişme üzerine Ünal Aysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) resmi şikayette bulunduğunu açıkladı. Aysal, söz konusu satış işleminin yasal sınırların ötesinde olduğunu savunarak hem Bilgili’yi hem de Akbank’ı sert sözlerle eleştirdi.

Aysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Serdar Bilgili ve Akbank, otelime çöküyor. Bu işlemin tamamen ticari ve yasal değil, organize bir el koyma girişimi olduğunu düşünüyorum. Otelin değeri 160 milyon dolar civarındayken 53 milyon dolara satışa çıkarılması, işin ciddiyetini ortaya koyuyor.”

Les Ottomans Oteli, Boğaz hattındaki lüks konumuyla İstanbul’un en prestijli otelleri arasında yer alıyor. Ünal Aysal’ın bu çıkışı, iş ve finans dünyasında geniş yankı uyandırdı.