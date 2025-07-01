LeMan’ın Karikatürüne Büyükşehir Belediye Başkanlarından Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, LeMan dergisinin tartışma yaratan karikatürüne sert tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve Hz. Musa’ya yapılan hadsizliği kınıyorum. Gazze’deki zulme dikkat çekmek istedikleri ifade edilse de seçilen yöntem, inançlı insanların kalbini kırmıştır. Bu durumun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Türkiye geçmişte bu tür kışkırtmaların acı sonuçlarını yaşamıştır. Aynı hataların tekrarına izin veremeyiz. Provokatörlere asla geçit veremeyiz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karikatürle ilgili tepkisini dile getirdi:

“Peygamber Efendimiz ve inanç değerlerine yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar. İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı olmamalıdır. Bu topraklarda birlikte yaşamanın en güçlü harcı karşılıklı saygıdır. Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır. Ayrıştıran değil, kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız.”