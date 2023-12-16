Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Es-Sabah’ın ölümünü Kuveyt devlet televizyonu duyurdu.
Emir, kasım sonunda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Reuters haber ajansı, bu sabah Kuveyt devlet televizyonunun yayınına ara verilerek Kuran okunduğunu, bunun Emirlik ailesinde bir ölüme işaret edebiliyor olacağını aktarmıştı.
29 Eylül 2020’de önceki emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın tedavi gördüğü ABD’de 91 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine veliaht prens olarak Kuveyt Devleti Emiri olarak tahta geçen Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, emir ve veliaht prenslerinin el-Cabir ve es-Salim aileleri arasında değiştiği Es-Sabah ailesinin geleneğine göre 7 Şubat 2006’da veliaht prensliğe getirilmişti. 25 Haziran 1937’de doğan Emir, ayrıca veliaht prens olduğu dönemde dünyanın en yaşlı veliaht prensi unvanını elinde bulundurmuştu.