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Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Aralık 2023 - 16:03

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

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