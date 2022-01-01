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Kuryenin ‘pes’ dedirten yolculuğu

Kuryenin ‘pes’ dedirten yolculuğu
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21 Ocak 2022 - 9:26

Kuryenin ‘pes’ dedirten yolculuğu

Kuryenin pes dedirten yolculuğu

İstanbul Beyoğlu’nda bir kuryenin, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yaptığı trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir Kurye, akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yolculuk yaptı.

 

Kuryenin pes dedirten yolculuğu

 

Tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletteki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir süre yolculuğa devam eden kurye, daha sonra gözden kayboldu.

 

Kuryenin pes dedirten yolculuğu
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