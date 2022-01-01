Kuryenin ‘pes’ dedirten yolculuğu

İstanbul Beyoğlu’nda bir kuryenin, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yaptığı trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir Kurye, akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletteki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir süre yolculuğa devam eden kurye, daha sonra gözden kayboldu.