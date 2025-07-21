KÜRESEL PİYASALARDA HAFTAYA DALGALI BAŞLANGIÇ

Küresel piyasalar yeni haftaya belirsizlik ve dalgalanma ile başladı. Hem yurt dışında hem de Türkiye’de ekonomik gelişmelerin etkisiyle, yatırımcılar temkinli adımlar atmayı tercih ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa’dan gelen veriler, ticaret savaşları, merkez bankası kararları ve enflasyon beklentileri piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Küresel risk iştahındaki dalgalanma, piyasalarda hareketliliğin sürmesine neden olurken, yatırımcılar dikkatlerini FED ve ECB gibi merkez bankalarının açıklamalarına çevirmiş durumda.

Döviz kurlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar/TL kuru haftaya 40,40 seviyesinin üzerinde başladı ve yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, dolar kurunun yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden oluyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bu hafta alacağı faiz kararları ise piyasaların yakından takip ettiği başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Altın fiyatları da güvenli liman olarak öne çıkmaya devam ediyor. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 4.376 TL ile tarihi bir rekora imza attı. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki yükseliş, yatırımcıların tekrar altına yönelmesini sağlıyor. Ons altın fiyatı da küresel risk algısındaki artışla birlikte yukarı yönlü hareket ediyor.

ABD’de açıklanan veriler piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Michigan Üniversitesi’nin açıkladığı tüketici güven endeksi Temmuz ayında 61,8’e yükselerek beklentilerin üzerinde geldi. Bunun yanında kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yaşanan düşüş, piyasalar açısından olumlu bir sinyal olarak görülüyor. Ancak küresel ticaret savaşları ve ABD-Çin arasındaki belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

Avrupa ve Asya piyasalarında da kararsız bir seyir hakim. Avrupa Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı ve bölgedeki ekonomik gelişmeler yakından takip ediliyor. Dolar endeksinde küçük bir düşüş yaşanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yatay seyretmesi de küresel piyasaların temkinli olduğunun göstergesi.

Borsa İstanbul’da da haftaya sakin bir başlangıç yapıldı. BIST 100 endeksi önceki kapanışını 10.366 puanda gerçekleştirirken, yeni haftaya sınırlı bir değişimle başladı. Vadeli işlemler piyasasında BIST 30 Ağustos vadeli kontratı ise %0,32 oranında gerileyerek 11.948 puanda işlem gördü. Bu durum, yerli yatırımcıların küresel gelişmeleri ve ekonomik gündemi yakından takip ettiğini gösteriyor.

Yurt içinde ekonomik gündemin odak noktasında bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi bulunuyor. Anketten çıkacak sonuçlar, piyasaların kısa vadeli beklentileri açısından önemli ipuçları verecek. Yurt dışında ise ABD’de açıklanacak olan öncü göstergeler endeksi ve Avrupa Merkez Bankası’nın kararı yakından izlenecek.

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Özellikle altın ve dövizdeki hızlı hareketler, portföy çeşitlendirme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki günlerde hem küresel hem de yerel gelişmeler, piyasalardaki yönün belirlenmesinde kritik rol oynayacak.