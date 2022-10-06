Bakan Nebati: Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.