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Bakan Nebati: Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak

Bakan Nebati: Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Ekim 2022 - 13:07

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Nebati: Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir.”

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