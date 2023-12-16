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Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesi alarm!

Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesi alarm!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Aralık 2023 - 15:57

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oynayacağı maça artık günler kaldı. Sarı-kırmızılılarda kritik derbi öncesi Okan Buruk’u tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Sarı kart sınırında bulunan oyuncuların bu hafta oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda derbide oynayamayacak olması kadro seçiminde sıkıntı yaratıyor.

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