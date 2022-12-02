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Altılı Masa’nın ‘kabine’ formülü ortaya çıktı! Ne kadar oy alınırsa o kadar da…

Altılı Masa’nın ‘kabine’ formülü ortaya çıktı! Ne kadar oy alınırsa o kadar da…
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02 Aralık 2022 - 15:46
2023 seçimleri öncesi çalışmalarına hız veren Altılı Masa’da “Bakanlık” formülü de belli oldu.

Altılı Masa'nın 'kabine' formülü ortaya çıktı! Ne kadar oy alınırsa o kadar da…

Altılı Masa’yı oluşturan partiler, seçimin kazanılması halinde bakanlıkların partiler arasında nasıl dağıtılacağı üzerinde anlaştı. Buna göre önce her partiye bir bakanlık verilecek, geri kalan bakanlıklar oy oranlarına göre dağıtılacak.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre CHP, İyi Parti, DP, Gelecek, Saadet Partisi ve DEVA’dan oluşan Altılı Masa, tamamlanmak üzere olan çalışma grubu toplantılarının ardından seçimlere ilişkin önemli kararlar almaya başlayacak.

Ön protokol metni, seçim beyannamesi ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularını çalışmaya başlayacak liderler, bir yandan da iktidara gelmeleri durumunda herhangi bir ayrım görüntüsü vermeden çalışmanın yollarını tartışıyor.

Son olarak Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu tarafından açıklanan, Altılı Masa’nın iktidara gelmesi halinde eş güdüm halinde, istişarelerle ülkeyi yöneteceğine yönelik ifadelerinin masanın yüzde yüz mutabakata vardığı bir konu olmadığı öğrenildi.

Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, istişare Altılı Masa’nın olası iktidarında temel çalışma yöntemi olacak.

Masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarından birinin Cumhurbaşkanı olması durumunda, diğer genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Farklı bir ismin seçilmesi durumunda, istisnasız tüm genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Kabinede ise her partiye bir bakanlık verilecek ancak geriye kalanlar için eşit bölüşüm şartı aranmayacak. Öncelikle partilerin oy oranlarına bakılacak. Oranlara göre her partinin bakanlık sayısı belirlenecek. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi önemli bakanlıklar, düşük oy oranına sahip partilere verilmeyecek.

Merkez Bankası Başkanı’nın atanması ya da Meclis Başkanlığı’na aday gösterilecek ismin belirlenmesi gibi önemli konularda altı partinin ortak kararı aranacak.

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