Güney Afrika’da Evliliklerde Tarihi Değişiklik!

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, erkeklerin de evlilik sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilmesini sağlayan bir karar verdi. Mahkeme, yalnızca kadınlara tanınan bu hakkın erkekler için yasak olmasının cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme Kararının Detayları

“1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası”nın erkeklerin soyadı seçimini kısıtlayan hükümleri, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi. Bu sayede erkekler, evlilik sırasında eşlerinin soyadını alma veya çift soyadı kullanma hakkına sahip olacak.

Cinsiyet Eşitliği Adımı

Karar, Güney Afrika’da evliliklerde cinsiyet eşitliğini güçlendiren ve toplumsal adaleti destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.