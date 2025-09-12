  1. Haberler
  2. DÜNYA
  3. Güney Afrika’da Evliliklerde Tarihi Değişiklik!

Güney Afrika’da Evliliklerde Tarihi Değişiklik!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, erkeklerin de evlilik sırasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilmesini sağlayan bir karar verdi. Mahkeme, yalnızca kadınlara tanınan bu hakkın erkekler için yasak olmasının cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme Kararının Detayları

“1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası”nın erkeklerin soyadı seçimini kısıtlayan hükümleri, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi. Bu sayede erkekler, evlilik sırasında eşlerinin soyadını alma veya çift soyadı kullanma hakkına sahip olacak.

Cinsiyet Eşitliği Adımı

Karar, Güney Afrika’da evliliklerde cinsiyet eşitliğini güçlendiren ve toplumsal adaleti destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Güney Afrika’da Evliliklerde Tarihi Değişiklik!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp