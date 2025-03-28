KRAL CHARLES’IN SAĞLIĞINA TEDBİRLİ MÜDAHALE

İngiltere Kralı III. Charles, kanser tedavisi kapsamında aldığı ilaçların yol açtığı yan etkiler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamada, Kral’ın durumunun ciddi olmadığı ve yalnızca tedbir amaçlı olarak gözlem altına alındığı bildirildi. Bu gelişme, hem İngiltere kamuoyunda hem de uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

2024 yılının başlarında prostat büyümesi nedeniyle hastaneye yatırılan Kral Charles’a, tedavi sürecinde yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konulmuştu. O tarihten bu yana kamu görevlerine ara vermeyen ve tedavisi devam ederken dahi kraliyet görevlerini sürdüren Kral’ın son sağlık durumu, halk arasında endişeye neden oldu.

BUCKINGHAM SARAYI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Planlanan ve süregelen kanser tedavisinin ardından Kral, hastanede kısa süreli gözlem altında tutulmasını gerektiren geçici yan etkiler yaşadı. Bu nedenle Majestelerinin öğleden sonraki programları ertelendi.” denildi. Açıklamada, Kral’ın sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu ve kısa süre içinde Clarence House Sarayı’na döndüğü belirtildi.

Kraliyet kaynakları, Kral Charles’ın moralinin yüksek olduğunu ve tedavisine doktorların gözetiminde devam edildiğini bildirdi. Ayrıca Kral’ın önümüzdeki günlerdeki resmi programlarının da tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yeniden planlanacağı ifade edildi.

KANSER TEDAVİSİ SÜRECİNDEKİ KRAL’IN DURUŞU TAKDİR TOPLADI

Kral Charles, kanser teşhisi konulduğundan bu yana tedaviye kararlılıkla devam ederken, aynı zamanda monarşinin sürekliliği açısından sorumluluklarını aksatmamaya özen gösterdi. Bu süreçte kamuoyuna yaptığı konuşmalarla hem halkın moralini yüksek tutmayı hem de devletin işleyişinde bir aksama olmadığını göstermeyi başardı.

5 Şubat 2024 tarihinde Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, prostat büyümesi tedavisi sırasında tespit edilen şüpheli bir bulgu nedeniyle yapılan testlerin ardından Kral’a kanser teşhisi konulduğu belirtilmişti. Ancak kanserin türüne ya da evresine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. Aynı açıklamada, Kral’ın prostat kanseri olmadığı da özellikle vurgulanmıştı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ PLANLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Son yaşanan gelişmenin ardından Kral Charles’ın katılacağı törenler, toplantılar ve kamuya açık etkinliklerin geçici olarak ertelendiği açıklandı. Kraliyet yetkilileri, bu kararın sadece önleyici tedbir amacı taşıdığını, Kral’ın genel sağlık durumunun stabil olduğunu vurguladı.

Tıp uzmanları ise bu tür kanser tedavilerinde kullanılan ilaçların zaman zaman yan etkilere neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle bağışıklık sistemi üzerinde baskı oluşturan ilaçlar, yaşlı hastalarda geçici halsizlik, mide bulantısı, iştahsızlık ve tansiyon dengesizlikleri gibi etkiler yaratabiliyor. Kral Charles’ın yaşı ve tedavi geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, bu tür bir yan etkinin beklenen bir durum olabileceği ifade ediliyor.

HALK VE MEDYADAN DESTEK MESAJLARI

Kral’ın hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. İngiltere halkı ve dünya genelindeki destekçileri, Kral’ın bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti. Ayrıca bazı siyasi liderler de kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda Kral’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, süreci yakından takip ettiklerini ifade ettiler.

İngiltere Kraliyet Ailesi’ne yakın kaynaklar, önümüzdeki günlerde Kral’ın tedavisinin seyriyle ilgili kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini ve şeffaflık ilkesinden taviz verilmeyeceğini duyurdu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com