KRAL CHARLES KANADA’DA TAHT KONUŞMASI YAPACAK

İngiltere Kralı Charles, sağlığının iyiye gitmesiyle birlikte yurtdışı temaslarına hız verdi. Kral, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte salı günü Kanada’nın başkenti Ottawa’ya giderek, ülkenin 45. yasama dönemini başlatacak olan taht konuşmasını gerçekleştirecek.

İLK RESMİ KANADA ZİYARETİ: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Bu ziyaret, Charles’ın tahta çıkışından bu yana Kanada’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Prenslik döneminden bu yana Kanada’ya 19 kez gitmiş olan Charles, bu kez 20. ziyaretini devlet başkanı sıfatıyla yapacak.

Kraliyet ailesiyle güçlü bağlara sahip olan Kanada’da yeni yasama dönemi öncesi yapılacak olan taht konuşması, sembolik olduğu kadar politik anlamlar da taşıyor.

TAHT KONUŞMASINI NEDEN BİZZAT KRAL YAPIYOR?

Normal şartlarda Kanada’daki taht konuşmasını, Kral’ın temsilcisi olan Genel Vali yapıyor. Ancak bu kez konuşmayı, Başbakan Mark Carney’in özel davetiyle Kral Charles gerçekleştirecek. Bu durum, Kanada monarşisi açısından oldukça nadir görülen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD İLE GERGİNLİK GÖLGESİNDE MESAJ NİTELİĞİNDE ZİYARET

Ziyaretin zamanlaması, Kanada ile ABD arasında yaşanan diplomatik gerilime denk gelmesiyle dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı “51. eyalet” olarak nitelemesi ve önceki Başbakan Justin Trudeau için “Vali Trudeau” ifadesini kullanması, ilişkilerde soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu.

Başbakan Carney, Kral’ın Kanada’yı bizzat ziyaret ederek konuşma yapmasını, “ülkenin egemenliğine verilen sembolik bir destek” olarak tanımladı. Ziyaretin, Kanada’nın bağımsız duruşunu ve uluslararası konumunu pekiştirmek açısından önemli bir diplomatik hamle olduğu değerlendiriliyor.

GENEL VALİ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Kanada Genel Valisi Mary Simon, ziyaretin anlam ve önemine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu ziyaret, Kanada ile monarşi arasındaki kalıcı ilişkiyi gözler önüne seriyor. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, demokrasi, eşitlik ve barış gibi ortak değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor.”

COMMONWEALTH BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Kral Charles, sadece Birleşik Krallık’ın değil, aynı zamanda Avustralya, Yeni Zelanda ve Karayipler’deki birçok ülkenin de devlet başkanı konumunda. Bu anlamda Kanada’daki taht konuşması, Commonwealth ülkeleri arasındaki birlikteliği pekiştiren simgesel bir adım olarak da değerlendiriliyor.