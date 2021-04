Korktuğu Başına Geldi

Khole Kardashian'ın, fotoşopsuz fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. Kardashian, fotoğraflarının yayılmasını önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İddiaya göre ise; Ünlü yıldızın fotoğrafını bir asistanı izin almadan paylaştı. Tepkilerin ardından Kardashian'dan açıklama geldi

Geçtiğimiz haftalarda markasının çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri internete düştü.Kardashian, fotoğrafın internette yayılmasını önleyemedi. 36 yaşındaki reality show yıldızının ekibi bu fotoğrafın kaldırılması için çok uğraştı fakat birçok internet sitesine sızdırıldığı için başarılı olamadılar. Kardashian, sosyal medyadaki tepkilere daha fazla dayanamayarak Instagram'da canlı yayın başlattı ve soyunarak vücudunu sergiledi.Kardashian, ardından "Mükemmel değilim ama size söz veriyorum, hayatımı her gün olabildiğince dürüst, empati ve nezaketle yaşamaya çalışacağım. Hata yapmıyorum demiyorum. Ama yalan söylemeyeceğim. Halkın benim için belirlediği imkansız standartlara ulaşmaya çalışmak neredeyse dayanılmaz." diye konuştu. Khloe Kardashian, hayranları tarafından sık sık estetik müdahaleler nedeniyle eleştiriler alıyor. Instagram’da kullandığı filtrelerin gerçekçi olmadığı yönünde de yorumlar alan Kardashian ile ilgili 2019 yılında da burun estetiği yaptırdığı yönünde spekülasyonlar çıkmış ancak bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı. Kardashian şubat ayında kalçalarının bir fotoğrafını paylaşarak “Çizgilerimi seviyorum” diyerek çatlakları konusunda samimi bir duruş sergilemişti.Tristan Thompson ile ilişkisinden bir kızı olan Khloe Kardashian'ın kişisel serveti ise 50 milyon dolar. Aylık güzellik masrafı ise 145 bin doları bulan Khloe Kardashian da kardeşleri Kim, Kylie ve Kourtney gibi büyük değişim geçirdi. 36 yaşındaki Khloe verdiği kilolar ve estetik operasyonlarla zamana karşı yarışıyor.Keeping Up With the Kardashians'ın son bölümünlerinde Khloe Kardashian, annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.