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KONYA’DA RESUL DİNDAR COŞKUSU!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Karadeniz’in güçlü sesi Resul Dindar, 11 Mayıs akşamı Konya Mevlana Kültür Merkezi Açıkhava Sahnesinde sevenleriyle buluştu. Konya Karadeniz Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen konsere on binlerce kişi büyük bir ilgiyle akın etti.

Resul Dindar, sahnede kaldığı iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi, Konyalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Çocuklardan yaşlılara, her yaştan dinleyici şarkılara eşlik etti, konser boyunca büyük bir coşku yaşandı.

Organizasyonunu Osmanlı Ajans’ın üstlendiği şenlikte Dindar, yalnızca sesiyle değil, sahnedeki enerjisi ve içtenliğiyle de büyük beğeni topladı. Açıkhava sahnesi, konser boyunca Karadeniz ezgileriyle adeta bayram yerine döndü.

Konserin ardından açıklama yapan yetkililer, “Resul Dindar’ın sahnesi şenliğe damga vurdu. Bu denli büyük bir katılım bizi gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Sanatçının Türkiye turnesi ise hız kesmeden devam ediyor. Resul Dindar, 13 Mayıs Pazartesi günü Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alacak. Konser biletlerinin büyük ölçüde tükendiği ve Ankara’daki müzikseverlerin de konsere büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

KONYA’DA RESUL DİNDAR COŞKUSU!
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