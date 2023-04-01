Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın büyük ablasını hayatını kaybettiği

Trabzonspor’un onursal başkanı ve eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın büyük ablası Hayriye Melahat Doğanay, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ailenin açıklamasına göre, Doğanay uzun süren bir rahatsızlığın ardından vefat etti.

Bugün, defnedilmeden önce Karaca Ahmet Camii’nde kılınan cenaze namazına Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda eski ve yeni milletvekili, iş dünyasından önemli isimler, spor dünyasının tanınmış isimleri ve vatandaşlar katıldı. Hayriye Melahat Doğanay’a son görevlerini yerine getirmek üzere gelenler arasında tanınmış sporcular, yöneticiler ve siyasetçiler dikkat çekti.

Cenaze törenine, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da anlam dolu çelenkler gönderdi. Bu jest, farklı siyasi görüşlerden gelen önemli isimlerin, vefat eden Hayriye Melahat Doğanay’a olan saygılarını ve başsağlıklarını dile getirdiğini gösterdi.

Hayriye Melahat Doğanay, yakınları, dostları ve sevenleri tarafından dualarla ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.